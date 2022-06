Governo de Yukon Filhote de mamute é encontrado no Canadá. É o segundo em perfeito estado

O primeiro mamute, em perfeito estado, é encontrado na América do Norte. No caso, é um filhote que estava congelado no Canadá. Acredita-se que o mamute mumificado da era do gelo tenha mais de 30 mil anos de idade. Foi encontrado por garimpeiros na região de Klondike, em Yukon.

A área do achado pertence à Primeira Nação Tr'ondek Hwech'in. O governo do Canada disse que este é "o mamute mumificado mais completo encontrado na América do Norte " e apenas o segundo achado no mundo. Tem aproximadamente o mesmo tamanho do outro bebê, encontrado na Sibéria (Rússia) em 2007. Este, no caso, tinha cerca de 42 mil anos.

Acredita-se que o filhote encontrado seja fêmea e foi batizado de Nun cho ga, que significa "grande bebê animal" na língua Han falada por povos nativos na área. "Nun cho ga é linda e um dos mais incríveis animais mumificados da era do gelo já descobertos no mundo", disse o paleontólogo Grant Zazula. Antes de Nun cho ga, restos parciais de um filhote de mamute foram encontrados em 1948 em uma mina de ouro no Alasca.