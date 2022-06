Rovena Rosa/Agência Brasil - 18/07/2017 Primeira semana de inverno irá coincidir com chegada de frente fria, que derrubará temperaturas

Uma frente fria chega ao Sudeste. Isso promoverá quedas de temperaturas para o primeiro fim de semana do inverno, o que deverá incluir chuvas no período. Segundo as previsões, duas ondas de frio ainda são previstas para chegar em São Paulo ao longo do mês de julho e início de agosto. Neste período, o frio deve ser mais intenso e até há chance de geada pelo interior paulista.

De acordo com a Climatempo , as áreas litorâneas serão as mais afetadas, enquanto o interior não deve perceber grandes alterações, apenas sensível diminuição em parte do interior de São Paulo , de Minas e no Espírito Santo .

No litoral de SP , são esperadas fracas pancadas de chuva no sábado (25), que pode aumentar no domingo (26). Muitas cidades do litoral poderão ficar sob céu nublado, com rajadas de vento de 45 a 55 km/h.

Já na capital paulista, a temperatura mínima para o fim de semana é de 13ºC enquanto a máxima não deve ultrapassar os 23ºC no sábado (25) e os 18ºC no domingo (26).

No Rio de Janeiro , as temperaturas também devem apresentar queda moderada, com registro de mínima de 16°C e máxima de 21°C no domingo (26).

O calor e o tempo seco ainda vão estar presentes em BH e Vitória, no dia de hoje (25). A máxima no domingo para a capital mineira é de 25ºC e para a capixaba é de 24ºC. As mínimas serão de 12ºC e 18ºC, respectivamente.