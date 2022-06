Divulgação/Governo Alagoas 01.06.22 Chuvas também deixaram regiões de Alagoas alagadas

As chuvas que castigam Pernambuco também chegaram com força em Alagoas, estado vizinho. Segundo o Corpo de Bombeiros, as cidades de São Miguel dos Campos, Paripueira e São Luís do Quitunde estão em estado crítico, com diversas ocorrências como inundações e deslizamentos. Rio Largo, na região metropolitana, e Jacuípe, no norte do estado, estão em estado de alerta.

Dados da Defesa Civil apontam que 11.894 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas, sendo 3.849 só em São Miguel dos Campos, 3.506 em Rio Largo e 1.290 em Penedo. Os óbitos foram registrados em Campo Alegre, Coruripe e São Miguel dos Campos.

Segundo veículos de imprensa regional, 11 prefeituras já anunciaram que os festejos de São João estão cancelados ou suspensos: Arapiraca, Barra de Santo Antônio, Coruripe, Feliz Deserto, Jequiá da Praia, Marechal Deodoro, Rio largo, Roteiro, Santa Luzia do Norte, São Miguel dos Campos e Satuba.

Ontem, o governador Paulo Dantas (MDB) anunciou o pagamento de um auxílio de R$ 2 mil para cada família desalojada ou desabrigada, em quatro parcelas de R$ 500, de junho a setembro. Também serão distribuídas 11 mil cestas básicas para a população afetada.

Até o último dia 155 de maio, Dantas exercia mandato como deputado estadual. Ele foi eleito em eleição indireta realizada na Assembléia Legislativa de Alagoas por 21 votos dos 27 possíveis. Renan Filho, que ocupava o cargo, deixou o posto para disputar as eleições para o Senado.