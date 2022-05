Reprodução Piloto passou com uma aeronave embaixo da ponte Rosário-Victoria

A Administração Nacional da Aviação Civil da Argentina suspendeu por 30 dias a licença do piloto que passou com uma aeronave embaixo da ponte Rosário-Victoria, que liga as províncias de Santa Fé e Entre Rios. O homem de 32 anos, que não teve sua identidade revelada, fazia parte do Clube de Aviação de Rosário.

O homem chegou a compartilhar nas redes sociais uma foto de quando preparava para se aproximar da ponte. O avião modelo Tecnam LV S106 pertencia ao aeródromo de Pueblo Esther.

“Foi uma brincadeira, uma brincadeira que poderia ter custado muito a ele e aos outros, o custo foi muito alto. Não justifico, ele cometeu uma infração aeronáutica que certamente lhe custará a licença, acho que ele não voa mais”, disse ao jornal El Capital, Juan Pablo Panzera, integrante do Clube de Aviação de Rosário que ajudou a identificar o piloto.

Joaquim Martíns, presidente do aeroclube, disse ao site Vía País que o piloto pediu desculpas por telefone após a manobra arriscada. Ele havia acabado de completar o treinamento a pouco tempo.

A ação foi registrada em um vídeo que circula nas redes sociais. Nele, é possível ver quando o avião mira em direção a movimentada ponte, sobre o rio Paraná, onde barcos e banhistas passeavam. Veja abaixo:

Imprudencia al aire, un piloto cruzó con su avioneta por debajo del Puente Rosario / Victoria.



La @ANACargentina actuará de oficio para sancionarlo. pic.twitter.com/ODk9GIhkTw — Juan Dorrego (@dorrego_juan) May 23, 2022





O caso segue sendo investigado pela Administração Nacional da Aviação Civil da Argentina e pela Polícia de Segurança Aeroportuária.

O caso segue sendo investigado pela Administração Nacional da Aviação Civil da Argentina e pela Polícia de Segurança Aeroportuária.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.