Nuvens carregadas se formam no Nordeste do Brasil. Com isso, a semana começará instável e com chuva forte no leste da Paraíba e de Pernambuco. As capitais João Pessoa e Recife ficam em atenção para chuva em vários momentos do dia.

Segunda-Feira (23) terá nebulosidade em Alagoas, Sergipe, Salvador e Natal, com previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. São Luís continua instável e há risco de chuva forte acompanhada por raios e trovoadas.

O sul do Maranhão, grande parte do Piauí, sul do Ceará, interior do Pernambuco e da Bahia ainda continuam com tempo firme e muito calor no decorrer do dia. Na terça-feira (24), o sol volta aparecer mais nas capitais João Pessoa e Recife, mas intercalando períodos de céu nublado . Tem previsão de chuva em vários momentos na maior parte da costa leste do Nordeste. A nebulosidade também aumenta no leste e sul da Bahia e pode chover a qualquer hora.

Os ventos constantes que sopram do mar deixam o tempo instável até o fim da semana por toda a costa leste da Região. No litoral do Maranhão, Piauí e norte do Ceará, terá instabilidade com nuvens carregadas . O risco de chuva forte persiste até a sexta-feira (27).

Não há previsão de chuva nos próximos dias para o sul do Maranhão, grande parte do interior do Piauí e de Pernambuco, e o oeste e sudoeste da Bahia.