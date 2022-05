Divulgação Premiê australiano é uma das maiores promessas para a evolução ambiental do país

Anthony Albanese, o novo premiê da Austrália, diz que vai promover mudanças significativas na política climática do país. Atualmente, tem um dos maiores índices de emissão entre as nações mais desenvolvidas. Em decorrência disso, a região vive uma onda de tragédias naturais.

Em seu discurso de vitória, afirma que pode "aproveitar a oportunidade para se tornar uma superpotência em energia renovável ". O que não deixa de ser desafiador para ele é que ainda é pressionado a tomar atitudes mais duras diante do alto consumo de carvão no país.

Os cidadãos australianos estão cada vez mais preocupados com as alarmantes mudanças climáticas no país, após enfrentarem três anos de incêndios florestais e graves enchentes, que levaram centenas de pessoas e, quase 3 bilhões de animais, a óbito.

Além disso, esse problema ambiental resulta em uma crise no âmbito habitacional: cerca de uma a cada 25 casas na Austrália será impedida de receber seguro contra incêndio ou enchentes, por estar em zonas de alto risco.

Banco de imagens/Pixabay Queimadas emitem quantidades consideráveis de poluentes, que afetam o meio ambiente

A partir disso, é esperado um aumento nas desigualdades sociais no país, considerando que as moradias em zonas de perigo terão seu valor reduzido, devido à exclusão das seguradoras, resultando na marginalização de pessoas mais pobres — que ficaram desprotegidas.

A Austrália é um dos países de primeiro mundo menos ambiciosos em políticas climáticas . Além disso, conta com uma das maiores emissões per capita de gases do efeito estufa. Por lá, a geração energética ainda é muito baseada no carvão, bem como é exportador de combustíveis fósseis.