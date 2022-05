Reprodução: Redes Sociais Isabela e Rafael: A namorada do ator usou seu Instagram para desabafar novamente

Após a prisão de Paulo Cupertino, sua filha, Isabela Tibcherani, desabafa no Instagram, dizendo que é uma "jovem que teve que aprender a lidar com as consequências dos atos de outras pessoas". A suspeita de crime leva em conta o assassinato do ator Rafael Miguel, de 22 anos, assim como os pais dele, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, em 9 de junho de 2019.

"Existe um amor que foi plantado no meu coração por uma pessoa incrível que passou brevemente pela minha vida, que infelizmente se foi da forma mais trágica possível, mas que me mudou por completo e me motivou a nunca desistir de mim mesma e acreditar em tudo que sou capaz de viver e conquistar, e por esse amor eu sou ABSOLUTAMENTE grata!", afirma Isabela.

O motivo por trás do crime teria sido a não aceitação do pai sobre o relacionamento. Rafael Miguel ficou famoso pelo personagem Paçoca no remake da novela "Chiquititas", do SBT . Além disso, participou de um comercial em que pedia brócolis para a mãe no mercado. A causa da morte foi disparo de arma de fogo, na Estrada do Alvarenga, Zona Sul de São Paulo.

Reprodução - 17.05.2022 Antes de Depois: Imagens de Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel

A irmã de Rafael também usou os Stories do Instagram, após a prisão de Cupertino para responder aos seguidores como se sentiu perante tal notícia.

"Estou sendo inundada de mensagens por aqui de muitos que há muito tempo se revoltam pela situação que destruiu nossa família. Destruiu nossos laços, segurança e confiança. Uma destruição para muito além da morte em si", disse.

"Porque eu não sinto isso, não sinto alívio, alegria, nada. Justiça está longe de ser feita, e mal sei o que vai acontecer daqui pra frente … Não crio expectativas porque passei 3 anos me frustando e tendo quase nenhuma notícia de nada", complementou.