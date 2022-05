Divulgação Matheus Ribeiro comanda o 'Se Liga"

O jornalista Matheus Ribeiro é o novo colunista do Portal iG . O apresentador estreou o espaço, que leva seu nome, no último domingo (1°), dia do Trabalho . "Num país com 12 milhões de pessoas desempregadas, sem uma agenda clara de recuperação econômica pós-pandemia e imerso em cortinas de fumaça no debate político, temos urgência em pensar e implantar políticas públicas de geração de renda", diz o primeiro texto.

Além de textos opinativos sobre fatos da vida política e cotidiana, o apresentador também vai disponibilizar vídeos do " Se Liga ", projeto multiplataforma comandado por Matheus na TV Goiânia Band, na Interativa FM, no YouTube e nas redes sociais.

"Essa parceria com o iG veio para completar o projeto do 'Se Liga', que nasceu com essa proposta de comunicação 360°", explica o jornalista.

Matheus Ribeiro ganhou notoriedade nacional em 2019, quando se tornou o primeiro âncora assumidamente gay a apresentar uma edição do Jornal Nacional , da TV Globo. O jornalista de Goiás foi escolhido para representar o estado no rodízio promovido pela emissora para comemorar os 50 anos do telejornal, o mais importante do país.

Após o projeto, o apresentador deixou a TV Anhanguera, afiliada da Globo, passou pela Record DF e pela Band Goiás. "Acredito que no iG vou poder alcançar um outro público, que ainda não acompanha meu trabalho, e poder me posicionar de forma mais direta e mostrar para as pessoas um pouco mais daquilo que eu penso, de quem eu sou", comemora Matheus.

A coluna está disponível no iG Último Segundo .