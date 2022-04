Reprodução/Redes Sociais - 18.04.2022 Imagens do Moskva após explosão

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou pela primeira vez, nesta sexta-feira, que a tripulação do cruzador de mísseis Moskva sofreu baixas quando a embarcação explodiu e afundou na semana passada, de acordo com a agência de notícias RIA.

A Rússia disse inicialmente que toda a tripulação do navio havia sido evacuada após uma explosão de munição, provocada por um incêndio que atingiu o Moskva, o carro-chefe de sua frota do Mar Negro.

"As tentativas da tripulação de extinguir o fogo não tiveram sucesso", disse a RIA citando o Ministério da Defesa. "Durante a luta para estabilizar o navio, um soldado foi morto e outros 27 tripulantes desapareceram. Os 396 tripulantes restantes foram evacuados"..

A Ucrânia afirma ter atingido o navio com um míssil Neptune.

No sábado passado, o Ministério da Defesa russo divulgou imagens do que disse ser o chefe da Marinha reunido com uma centena de tripulantes do Moskva.