Reprodução/Instagram Lázaro se posiciona diante de ataques recebidos por parte de apoiadores de Bolsonaro

O ator Lázaro Ramos respondeu aos ataques recebidos por parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro depois da sua esposa, Taís Araújo, fazer críticas ao mandato do atual presidente do Brasil.

Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o ator baiano afirmou que esse movimento dos seguidores de Bolsonaro faz parte de uma estratégia usada para esconder os problemas enfrentados atualmente no país.

“É para as pessoas não debaterem sobre o preço da gasolina, sobre o preço dos alimentos. É para as pessoas não debaterem a crueldade e a falta de valor a vida que a pandemia foi tratada”, ressaltou.

Lázaro também falou sobre as formas que ele acredita serem corretas para lidar com este tipo de polêmica.

“Na verdade, isso é uma tentativa que eles fazem há muito tempo. Mas cada um luta com as armas que tem, e eu acredito muito nas armas que a gente tá lutando, que é ser ético, ser respeitoso, ser trabalhador. É isso que a gente tem a oferecer para o mundo.”

Fala de Taís e reação de bolsonaristas

Durante uma entrevista relacionada ao lançamento do filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro e que chegará aos cinemas no dia 14 de abril, Taís afirmou que os últimos quatro anos foram muito difíceis para a população brasileira.

“A mudança está nas nossas mãos. É nas eleições mesmo, não tem jeito. Não foram quatro anos difíceis. Foram infernais. Foram quatro anos de pesadelo. Desrespeito, aumento de miserabilidade do povo brasileiro. A gente andou para trás a galope. Não dá para continuar. O poder está nas mãos do povo”, disse Taís Araújo.

Em reação a esta declaração, personalidades bolsonaristas como o ex-secretário geral da Cultura, Mário Frias, realizaram ataques à atriz via redes sociais.

4 anos infernais para quem? Certos artistas vivem em uma realidade muito paralela…



Será que Thais se lembra que passamos por uma pandemia mundial e mesmo assim, tivemos em 2019 e 2020 a maior arrecadação dos últimos 5 anos? pic.twitter.com/h9wZpivkgc — MarioFrias (@mfriasoficial) April 10, 2022

Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares, foi outra pessoa a defender o mandato de Bolsonaro via Twitter.

Foram quatro anos gloriosos e tem mais quatro pela frente. Infernal era ter que sustentar artista com nosso suado dinheiro. Acabou! Vão trabalhar!

Obrigado, Presidente Jair Bolsonaro! Seu governo é libertador! pic.twitter.com/1XUFhJigob — Sérgio Camargo (@CamargoDireita) April 10, 2022

