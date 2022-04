Divulgação/Polícia Militar Rodoviária de SP Acidente na rodovia Imigrantes bloqueia trecho

Uma carreta e um caminhão se acidentaram na pista sul da via Anchieta, agora nesta tarde deste sábado (9), na altura de Cubatão (SP), mais especificamente no km 46.

Por conta disso, a via se encontra interditada. A concessionária que cuida do trecho, a Ecovias , reporta que dois ficaram feridos. Um dos veículos tombou na rodovia e o socorro resgatou as vítimas, para serem atendidas no pronto-socorro de Cubatão.

Divulgação/Polícia Militar Rodoviária de SP Equipes de socorro dão suporte às vítimas do local

Neste momento, o Sistema Anchieta-Imigrantes está em operação 5x3. A pista norte da Anchieta está com o sentido invertido e opera em direção ao litoral. A subida da serra está sendo realizada apenas pela rodovia dos Imigrantes .