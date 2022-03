Viktor Moskaliuk/UNICEF Famílias ucranianas se dirigindo até a fronteira com a Polônia

Ao todo, 13 mil civis foram retirados das áreas de conflitos hoje, segundo a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchukmas. Apesar disso, segundo ela, o corredor humanitário de Mariupol fracassou pela 4ª vez.

A Rússia alertou os Estados Unidos neste sábado que suas tropas podem atacar carregamentos de armas do Ocidente para a Ucrânia , invadida pelo Exército russo há mais de duas semanas.

"Alertamos os Estados Unidos que a entrega de armas que estão orquestrando de uma série de países não é apenas um ato perigoso, mas também transforma esses comboios em alvos legítimos", alertou o vice-primeiro-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, em uma entrevista com o canal de televisão Pervy Kanal.

A ameaça russa, a mais explícita referência a um cenário já descrito por estudiosos de assuntos militares antes, acontece em um momento em que as forças de invasão encontram dificuldades para avançar, frente a erros no planejamento da missão e uma tropa com o moral baixo.