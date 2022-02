Divulgação/ Inep Racismo, homofobia, intolerância religiosa, movimentos sociais, fome, pandemia e agronegócio foram temas abordados

Hoje foi encerrado o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2022 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ao todo, 84,05% candidatos marcaram presença, segundo balanço da instituição. Dos 30.342 candidatos, 4.840 faltaram hoje e/ou ontem, o que representou 15,95% dos inscritos.

Os gabaritos foram divulgados neste domingo no site da Copese . Quem quiser acionar recurso sobre as formulações das questões e dos gabaritos, deve-se abrir protocolo amanhã (7). Os locais para isso são a Central de Atendimento da UFJF em Juiz de Fora, na Rua José Lourenço Kelmer, das 9h até 16h. Ou podem ser enviados por e-mail para [email protected]

Para o módulo III do Pism , as notas das provas e o resultado final saem, respectivamente, nos dias 24 e 31 de março. Já as notas das provas dos módulos I e II serão divulgadas no dia 17 de maio, enquanto o resultado final será publicado no dia 26/05.