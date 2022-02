Divulgação/ Inep Confiram detalhes de como se planejar para a prova da parte 2 de amanhã

Termina o primeiro dia de provas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ao todo, 25 mil estudantes compareceram, do total de 30.342, segundo a entidade. Além disso, 4.638 não fizeram as provas nas 5 cidades de aplicação, totalizando um índice de 15,25% de faltas. Os inscritos faltantes estão desclassificados e, facultativamente, poderão fazer a prova amanhã sem valer nada.

As provas dos módulos I e II da parte 1 consistiram em questões objetivas e discursivas de Língua Portuguesa, Geografia, Matemática e Química. No módulo III, estiveram presentes questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literaturas, Biologia e Matemática.

As questões discursivas do PISM são diferentes de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido. Racismo, homofobia, intolerância religiosa, história de movimentos sociais, fome no Brasil, pandemia e agronegócio foram alguns dos temas abordados nas provas. A parte 2 se dará neste domingo, com questões objetivas sobre Física, Química, Geografia e História.

Os agentes de transporte e trânsito estarão presentes durante toda a realização das provas. O trânsito foi todo modificado no bairro São Pedro e nas proximidades da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), para melhor acomodar o volume de tráfego adicional. A Rua José Lourenço Kelmer opera em mão única no trecho entre o portão Norte da UFJF e o trevo sentido Jardim Casablanca.

Leon Rodrigues / SECOM-PMSP Agentes de trânsito farão a cobertura das vias para gerir a circulação de automóveis

Foi invertida a Rua Lauro Teles de Mesquita. Por conta disso, quem segue sentido centro, pelo bairro São Pedro, precisará seguir pela Avenida Pedro Henrique Krambeck e ruas Lauro Teles de Mesquita e José Lourenço Kelmer.

Já os ônibus no sentido Centro transitam pela Avenida Pedro Henrique Krambeck, Rua Antônio Rufino e Avenida Presidente Costa e Silva. Ainda entre as alterações, as ruas Adolpho Kirchmaier e Virgulino João da Silva estão prestes a serem bloqueadas, com acesso permitido apenas para os moradores destas vias.

As linhas de ônibus que atendem ao campus sede da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) receberão um reforço neste sábado e domingo. Como se não bastasse, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vai disponibilizar horários extras das linhas 545 (Universidade) e 555 (Universidade), que partem do Centro da cidade, e da linha 755 (Zona Norte/ UFJF), que inicia seu percurso no bairro Santa Lúcia.

As linhas com saídas do Centro começam a circular às 9h, com viagens programadas a cada 30 minutos. O ônibus 755 (Zona Norte/UFJF) terá apenas um horário, às 10h30. A partir de 15h30, os ônibus voltam a circular no sentido UFJF/Centro.