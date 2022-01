Reprodução Policial foi filmado agredindo aluno em curso da PMMG

Dez policiais militares foram afastados após as imagens de uma agressão durante um treinamento da corporação em Minas Gerais viralizarem nas redes sociais no último fim de semana.

As imagens foram feitas em um batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), em Belo Horizonte, e teriam sido feitas no ano passado durante um curso de formação.

Em um dos vídeos, um policial identificado apenas com o número '39' dá um tapa no rosto de outro militar, que cai no chão. Enquanto o agressor sai tranquilamente, os outros participantes do curso amparam o oficial agredido.

Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que o vídeo só chegou ao conhecimento do alto comando neste domingo, e vai "apurar os fatos.

"O comando recebeu de maneira estarrecida, e acho importante a gente ressaltar não ser um procedimento dentro da instituição, esse tipo de atitude demonstrada pelos policiais militares que ali participavam, tanto instrutores quanto alunos", disse a Major Layla Brunella, porta-voz da PM.

"De imediato, houve a determinação para a instauração de um inquérito policial militar, o que foi feito pelo comando de imediato pela unidade. Os 10 responsáveis por aquela formação específica, entre oficiais e praças, já foram afastados da atividade de docência e aguardam esse encerramento para que possam ou não participar de outros cursos".

Em razão das investigações, novos cursos de formação estão suspensos na PMMG. "Somos uma polícia extremamente legalista, que age dentro da legitimidade e que manterá assim seus procedimentos", completou.

A previsão é de que as investigações sejam concluídas em até 60 dias.

.