O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pelas provas do Enem, divulgou hoje (19) os gabaritos oficiais e os cadernos das provas que foram reaplicadas nos dias 9 e 16 deste mês .

Os documentos estão disponíveis no site do Inep e devem ser acessados conforme a data da prova, cor, número e formato de aplicação.



A reaplicação do Enem 2021 foi destinada aos candidatos que não fizeram as provas em novembro de 2021 por estarem com sintomas de doenças contagiosas, como a covid-19, que tiveram problemas logísticos ou de infraestrutura, além de outras ocorrências que impossibilitaram a realização do exame na data que foi destinada a todos os candidatos.

Os resultados do Enem 2021 serão divulgados no dia 11 de fevereiro. Já o resultado para quem fez o exame na condição de treineiro será disponibilizado 60 dias depois.