Agência Brasil Reaplicação da prova ocorreu hoje (9)

O tema da redação da reaplicação do Enem 2021, realizada neste domingo (9), foi "Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil". Os participantes são os alunos que perderam as provas ano passado, ou quem teve isenção na edição de 2020 mas não conseguiu comparecer e pessoas privadas de liberdade (PPL).

Além disso, foram prestar a prova as pessoas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, que não conseguiram se aplicar devido a operação policial no dia do exame, com nove óbitos registrados.

Segundo o Inep , 6.986 candidatos fizeram a reaplicação. Foram 280.146 inscrições de pessoas que tiveram isenção em 2020 e 54.227 participantes que se inscreveram para a versão PPL.