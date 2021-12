Agência Brasil/EBC Sanepar recomenda uso racional da água. Separamos algumas dicas na matéria a seguir

Cinco bairros de Curitiba têm o abastecimento de água afetado nesta sexta-feira (31) depois do rompimento de uma tubulação da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Os bairros afetados são Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer, Uberaba e Guabirotuba.

Segundo a Sanepar, o conserto da estrutura deve ser concluído até 19h desta sexta. Com isso, a previsão é que o abastecimento normalize por volta das 23h. A companhia orienta que a população faça uso racional da água. Ainda de acordo com a Sanepar, imóveis que têm caixa d'água de pelo menos 500 litros não devem ser afetados pela falta d'água.

Camilla Costa Os moradores com caixa d'água sofrerão menos com o problema

Ainda que isso não caracterize um cenário de escassez de água, é sempre importante lembrar de informações que colaboram com o seu uso inteligente. De acordo com a Cedae, uma torneira com filete de água de 1 milímetro (mm) representa o desperdício de 1.280 litros por dia, o suficiente para abastecer uma família de cinco pessoas no mesmo período.

A consultoria ambiental Ramboll Brasil defende o conceito de Smart Water, especialmente em momentos de crise hídrica. Ele leva em conta o uso eficiente da água, incentivando a prática do reúso, gestão integrada de dados e adoção de processos sustentáveis. Essas ações podem gerar economia de até 70% no consumo para as empresas, observa a consultoria. Em caso de dúvidas ou busca por informações, clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115.