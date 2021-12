Reprodução Botijões boiaram pelas ruas de Itabuna

Um morador de Itabuna, uma das cerca de 20 cidades submersas em razão das chuvas nas regiões Sul e Sudoeste da Bahia , flagrou uma grande quantidade de botijões de gás sendo arrastada pela enxurrada pela BR-415.

A água invadiu uma distribuidora no bairro de Nova Ferradas. No vídeo é possível identificar moradores tentando recuperar algumas unidades no meio da enchente.

A Prefeitura e Itabuna decretou estado de emergência. Desde sexta-feira, o Rio Cachoeira subiu nove metros em razão das chuvas. Na cidade, cerca de 600 famílias estão desalojadas ou desabrigadas.

Ruas e calçadas foram destruídas. Bueiros e saídas de água estão entupidos. A água passou pelas ruas com tanta força que arrastou uma árvore pelo Rio Cachoeira. Duas pontes estão interditadas, segundo a TV Santa Cruz.

Na Bahia, os temporais não dão trégua há cerca de um mês. Cerca de 4.185 pessoas estão desabrigadas e 11.260 desalojadas. Ontem a crise se acentuou. Ao menos 20 cidades estão debaixo d'água.

Segundo a Defesa Civil, foram confirmadas 17 mortes e 286 feridos. Segundo o governador Rui Costa, os esforços do poder público se concentram na retirada dos moradores das áreas de risco, já que algumas casas correm o risco de desabar.

Até o momento, 66 cidades já declararam estado de emergência. Além de São Paulo, Maranhão, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Espírito Santo também devem enviar ajuda ao estado.

Correnteza leva botijões em Nova Ferradas, Itabuna-ba pic.twitter.com/UVnKG4OpTc — Paulo Marques (@Paulo2k21) December 25, 2021