Uma câmera de segurança registrou o momento em que o policial reformado Robenilson Fernandes, de 50 anos, foi morto na porta de um supermercado em Nilópolis, na Baixada Fluminense no último domingo (19). O agente era ex-secretário de Ordem Pública de Belford Roxo. A execução aconteceu na porta de um supermercado, pela manhã.

Na dinâmica do crime, dois homens descem de um carro prata enquanto Robenilson caminha na calçada, na entrada do estabelecimento, ao lado de uma mulher, no qual ele está com a mão no ombro. Os dois criminosos então saem do veículo, se aproximam e começam a atirar contra o PM.

Mesmo caído, Robenilson ainda é atingido por mais disparos. Os homens então voltam para o veículo, e o motorista sai com o carro.Toda a ação durou menos de 15 segundos. Robenilson fica caído no local, onde acabou morrendo.

O caso aconteceu na Estrada Antônio José Bittencourt, no Centro de Nilópolis. Uma mulher também foi baleada e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Ela foi atingida na perna e atendida pela ortopedia da unidade de saúde.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso. Nesta segunda-feira, o Portal dos Procurados divulgou um cartaz em que pede informações sobre os autores do crime. A recompensa oferecida é de R$ 5 mil. O PM reformado foi o 77º agente de Segurança morto este ano.

Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos assassinos, pode fazer a denúncia pelo Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099, ou pelo Facebook. A denúncia também pode ser feita pelo telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.

ATENÇÃO: IMAGENS FORTES