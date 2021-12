Quádruplo homicídio

O homem que chegou a ser chamado de "maníaco do DF" ou "serial killer do DF" se tornou conhecido no dia 9 de junho, quando foi apontado como autor de um triplo homicídio em Ceilândia, no Distrito Federal. As vítimas eram um empresário e seus dois filhos. Posteriormente, a esposa do homem também foi encontrada morta.