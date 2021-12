Divulgação Campanha Natal Sem fome possibilita ganhar um dos 250 pares de ingressos para o Rock in Rio

Nesta terça-feira (07/12), o Rock in Rio, em conjunto com a ONG Ação e Cidadania, dá início à campanha “Natal sem Fome”, voltada para a doação de alimentos. A cada R$ 20 doados, até 25 de dezembro, o participante tem a chance de ganhar um par de ingressos para o festival, a ser realizado no próximo ano. O sorteio vai contemplar 250 doadores da campanha.

O objetivo da ONG é que este seja o maior “Natal sem Fome” da história da organização. Para o presidente do conselho da Ação e Cidadania, Daniel Souza, a parceria com o evento vem em um momento essencial.

"A parceria, além de ser importantíssima pelo potencial de arrecadação e visibilidade que o festival traz, vem em um momento muito importante que é a reta final da campanha. Chegar com um nome de peso como o do Rock in Rio agora nesse final é o que precisamos para conseguir garantir a meta do maior "Natal sem Fome" de todos", explica.

Para o apoio à campanha, o festival vai mobilizar as redes e os canais do evento para espalhar pela cidade o incentivo às doações. No relógio que faz a contagem regressiva para o início do evento no próximo ano, localizado na Praia de Copacabana, informações sobre como doar para a campanha serão mostradas a todo momento.

"O setor cultural sempre apoiou muito a Ação e agora não foi diferente com a parceria do Rock In Rio. Com a fome crescendo cada vez mais, o maior "Natal Sem Fome" de todos os tempos é mais do que uma vontade, é uma necessidade", afirmou Daniel.

Disponíveis a partir de hoje, as doações para a ONG são feitas através do site natalsemfome.org.br/rockinrio .