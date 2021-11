Reprodução/ Youtube Pastor Valdemiro





O pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, assumiu o canal de televisão 32, do estado de São Paulo. A frequência era ocupada pela Loading, que sai do ar menos de um ano após a estreia .



Segundo o portal Notícias da TV, Valdemiro terá direito a 22 horas de programação diária na frequência, que é a mesma utilizada pela igreja antes do lançamento da Loading. Quanto aos valores, nada foi divulgado, mas a publicação lembra que, até julho de 2020, o pastor pagava cerca de R$ 5 milhões mensalmente para os donos da TV.



Agora, a igreja ficará no ar enquanto a disputa judicial não chega ao fim. Em agosto, a Justiça chegou a cassar a concessão do canal por entender que o Grupo Abril havia vendido a outorga ilegalmente depois de fechar a MTV Brasil. Mas o grupo conseguiu um embargo de declaração, recurso jurídico que ajuda a retardar a execução de uma pena, para manter a frequência no ar.

Fim da Loading

Lançada com o objetivo de atrair o público jovem nerd, a Loading começou a enfrentar crises públicas com pouco tempo de vida. Após quatro dias no ar, a equipe do programa Metagaming pediu demissão em massa, acusando a emissora de censura.







Meses e crises depois, em maio deste ano, cerca de 60 profissionais foram demitidos e a empresa anunciou que não iria mais produzir conteúdos inéditos. Nos últimos tempos, o canal tem exibido animes e reprises.