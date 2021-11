Reprodução/Twitter Kyle durante o protesto

O jovem estadunidense Kyle Rittenhouse foi absolvido após deixar duas vítimas e ferir uma pessoa durante protestos antirracistas no Estados Unidos. Após quatro dias de julgamento , 12 jurados consideraram o atirador inocente.

Rittenhouse, de 18 anos, respondia por cinco acusações, incluindo assassinato. Em agosto de 2020, durante o protesto Black Lives Matter, ele atirou contra dois manifestantes e deixou uma terceira pessoa ferida.

Em imagens é possível ver ele usando um rifle semiautomático para atirar, matar e ferir pessoas que tentaram confrontá-lo. Na época, ele tinha apenas 17 anos.

Eduardo Bolsonaro comemora

Logo após a decisão tomada pela justiça norte-americana, o deputado Eduardo Bolsonaro compartilhou em seu perfil no Twitter um trecho do julgamento do jovem e comemorou a absolvição.

Defensor do armamento da população, o filho do presidente Bolsonaro chamou Rittenhouse de "herói" e afirmou que a decisão é uma "derrota da esquerda, da imprensa e grande vitória da justiça e da verdade".

Parabéns ao herói Kyle Rittenhouse, que agiu em legítima defesa contra três TERRORISTAS (brancos) do Black Lives Matter, inclusive um envolvido em pedofilia.



Enorme derrota da esquerda, da imprensa e grande vitória da justiça e da verdade. https://t.co/N7fyBXJrxw — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) November 19, 2021