Reprodução Drogas apreendidas pela Polícia Federal

Quatro mulheres foram presas em flagrante enquanto transportavam 88 quilos de cocaína escondidas dentro de bagagens ao passarem pela Rodovia Presidente Dutra na manhã deste domingo, dia 7, perto de Piraí, um pouco antes da descida da Serra das Araras.

A abordagem foi realizada por policiais federais em dois ônibus que saíram de São Paulo. Para localizar a droga, os agentes contaram com apoio de cães da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal (DRE/RJ).

As mulheres, com idades entre 32 e 50 anos, responderão por tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. Segundo a PF, a ação ocorreu no âmbito da Missão Redentor.