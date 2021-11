Twitter @memecrata Presidente virou alvo de montagens com piadas sobre a gafe





Dias após confundir o político estadunidense John Kerry com o ator Jim Carrey , o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a ser alvo de piadas nas redes sociais após chamar a Torre de Pisa, famoso ponto turístico da Itália, de "Torre de Pizza" . Ele cometeu o erro nesta quinta-feira (4) durante o leilão do 5G.



Na ocasião, o presidente fazia um comentário sobre sua viagem ao país europeu, na última semana, quando classificou como "marcante" um encontro que teve com um garoto durante sua visita à "Torre de Pizza". O momento logo rendeu piadas e comentários com a imagem do chefe do Executivo nacional.



"Torre de Pizza é no Brasil, onde ele trabalhou 28 anos e não fez nada", " Torre de Pizza. Jim Carrey. Bolsonaro presidente do Brasil. Três gafes bizarras que rolaram recentemente" e "Deve ter sido lá na Torre de Pizza que essa anta encontrou o Jim Carrey" foram alguns dos posts feitos no Twitter nesta tarde. Confira outras mensagens:

torre de pizza é no Brasil,

onde ele trabalhou 28 anos e não fez nada. pic.twitter.com/tu3ZMbh8wR — memecrata (@memecrata) November 4, 2021









Leia Também

Há boatos que Bolsonaro foi visitar à Torre de Pizza 🍕 com Jim Carrey. pic.twitter.com/IohLBPqih6 — FORA BOLSONARO 🎩🏴 (@_Fora_Bolsonaro) November 4, 2021









Torre de Pizza.

Jim Carrey.

Bolsonaro presidente do Brasil.



Três gafes bizarras que rolaram recentemente. — Anita Efraim (@niefraim) November 4, 2021









Pro mito 💩 aprender a diferença:

Torre de Pizza / Torre de Pisa. 🐮 pic.twitter.com/sTN8GMuppS — GadoDecider 🐂 (@GadoDecider) November 4, 2021