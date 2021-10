Reprodução Twitter Apartamento para aluguel em São Paulo

A fotógrafa Letícia Ribeiro, de 26 anos, viralizou nas redes sociais ao procurar um apartamento e se deparar com uma pérola da arquitetura paulistana: um apartamento de 16m², no bairro do Sumaré, que tem a pai da cozinha no box do banheiro. Para morar na residência com o "banheiro/cozinha" o preço é R$ 1.365 por mês.

"Eu tenho uma mania de ficar olhando apartamentos para ver se acho alguma coisa e me apareceu isso. Eu fiquei um tanto quanto assustada e resolvi conversar na internet sem pretensão nenhuma. Quando acordei, tinha viralizado", disse ela à Folha de São Paulo.

No seu Instagram, a jovem mostrou que além do banheiro incomum, o apartamento possui uma pia com duas torneiras. "Quem pensou isso aqui é um gênio", ironizou.

é isso

eu cansei de procurar apartamento em são paulo depois dessa AVACALHAÇÃO aqui pic.twitter.com/EWSuvXuobc — letticia (@LetticiaRibeiro) October 20, 2021









O tuíte de Letticia já ultrapassou as 90 mil curtidas “Jamais imaginei uma repercussão dessas. Postei à noite [na quarta, 20] e, quando acordei, meu Twitter tava explodindo de gente compartilhando e tendo o mesmo sentimento de indignação”, completou ao jornal.

O imóvel estava listado na imobiliária QuintoAndar, que afirma ter entrado em contato com o proprietário.

Leia Também

No post os internautas estavam tão indignados quanto Letícia e mostraram outros achados inusitados. Veja:

Eu já vi a versão gourmet com acabamento mais bonitinho. pic.twitter.com/khufoEiZ2v — Danillo Nunes (@danillonunes) October 21, 2021





eu achei esse daqui tbm em meio das minhas buscas, repara a praticidade q é ter a pia com um fogãozinho em cima do frigobar já do lado do vaso caso a comida feita ali n caia bem kkkkk pic.twitter.com/vAhKQBvhpS — Sueli Alves (@sussasualves) October 21, 2021





Em curitiba achei essas duas pérolas aqui mas nem se comparam com a sua: pic.twitter.com/mPxiEIkNca — Mea maxima vulva (@muracomori) October 21, 2021





e esse em Londrina que tinha ventilador de teto no banheiro? KKKKKKKKKLLKLLLLKKKKKLLL pic.twitter.com/S5XZ7WfUlD — mura☮︎✌︎ (@muraraaa) October 21, 2021





Esse aqui pelo menos é charmoso pic.twitter.com/dM39VR2uVj — zureta_do_chorume (@cansadadoead) October 21, 2021