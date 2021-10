Divulgação Polícia Civil Polícia prende suspeito de estuprar a cunhada que tem microcefalia

Em Juiz de Fora (MG), um homem de 24 anos foi preso nesta sexta-feira (22) pela Polícia Civil suspeito de estuprar e engravidar a irmã da namorada, portadora de microcefalia. A vítima, de 21 anos, descobriu a gravidez de sete meses após realizar uma ultrassonografia para identificar possível hérnia umbilical.



A mãe suspeitou que a jovem estivesse com algum problema de saúde, pois apresentava inchaço abdominal e queixava-se de dores. A família ficou surpresa ao descobrir a gravidez e acionou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Ewbank da Câmara, cidade onde a vítima reside.

Após a denúncia, a Polícia Militar iniciou as diligências na quarta-feira (20). Em depoimento, a namorada do suspeito, de 22 anos, disse que a vítima tem dificuldade de falar por conta da microcefalia, mas chorava muito e massageava a barriga.

Segundo o jornal Estado de Minas, a Polícia Civil disse que o autor se aproveitou de uma das ocasiões em que dormiu na casa da namorada e violentou sexualmente a irmã dela. Em depoimentos à PM, nenhum membro da família havia suspeitado do rapaz.

“Já ouvimos os envolvidos no caso, inclusive o autor que confessou ter cometido o crime. Com base nisso, nós representamos pela prisão preventiva do mesmo, que foi concedida [pela Justiça] nesta tarde”, explicou Daniel Gomes, delegado da Polícia Civil que assumiu o caso.



O rapaz foi encaminhado ao sistema prisional em Santos Dumont e, devido à condição de saúde da vítima, responderá pelo crime de estupro de vulnerável, crime que pode causar de oito a 15 anos de prisão.