Divulgação Homenagem Covid

A Praça Franklin Roosevelt, região central da capital paulista, recebe a partir desse domingo um Memorial de Despedida, com o intuito de homenagear as vítimas da Covid-19. O ato é realizada pelo MAR (Museu de Arte de Rua), pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e Prefeitura de São Paulo.

Ao todo, as 38 mil pessoas que morreram da doença na cidade de São Paulo serão representadas por cataventos, confeccionados por membros da Escola de Samba Vai-Vai com material reciclado adquirido com cooperativa Recifavela, da região de Vila Prudente. Enquanto isso, as vítimas do restante do país serão representadas por corações. São cerca de 60 mil corações, um a cada 10 mil brasileiros que morreram por conta da Covid-19.

Além disso, aos finais de semana, as famílias que visitarem o espaço serão recebidas por monitores e receberão fitas coloridas para escreverem os nomes das vítimas, que serão amarradas aos cataventos. No encerramento, previsto para o dia 2 de novembro, as pessoas poderão levar para casa o material correspondente a uma pessoa que partiu.

Para completar, nesse domingo, a partir das 16 horas, um cortejo ecumênico percorrerá o entorno da Praça Franklin Roosevelt como parte da homenagem às vítimas.