Roberto Parizotti/FotosPublicas Dia chuvoso em SP

Com a aproximação de uma frente fria vinda do Paraná, o domingo (03) será abafado e chuvoso na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 16ºC e a máxima de 28ºC.

Leia também VÍDEO: Mulher usa bengala para se salvar de ataque de leopardo

Com tempo instável e previsão de chuva moderada a forte com raios e rajadas de vento, o domingo pode ter queda de árvores, formação de alagamentos e até transbordamento de rios e córregos da região. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 48% e 90%.