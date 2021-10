Instagram Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro divulgou, na manhã deste domingo, uma imagem que mostra um boneco que o representa sendo queimado durante manifestação da oposição realizada no sábado, em São Paulo.

Na postagem, ele escreveu: “Bom dia a todos. Muita paz e alegria neste domingo”. Ele ainda fez "propaganda" do seu Telegram.

A foto usada por Bolsonaro saiu de uma postagem feita pelo seu filho Carlos Bolsonaro. Nela, o vereador no Rio de Janeiro atacou a oposição. “Terceira via” e esquerda em MAIS UM ato 'democrático'". Amig(x)s do mais amor por favor, do setembro amarelo e do “fique em casa que a economia a gente vê depois. Imagine o que aconteceria se chegassem perto de fazer o mesmo com fulanos e bruxas", escreveu.

Além do impeachment de Bolsonaro, as manifestações do último sábado criticaram a atuação do governo federal durante a pandemia, o alto número de mortes pela doença, as denúncias de corrupção investigadas na CPI da Covid-19 no Congresso Nacional, além de defender a democracia, o emprego e alertar contra a alta dos preços dos alimentos, da conta de luz, do gás de cozinha e dos combustíveis.