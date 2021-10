Reprodução Brasileiro tiro

O jovem brasileiro João Pedro Elisei Marchezani foi baleado na cabeça em Chicago, nos Estados Unidos, e está internado em estado crítico. A polícia segue a investigação e já tem suspeitos. Porém, apesar da existência de câmeras de vigilância na região, ninguém foi preso até o momento.

Segundo informações de familiares, o brasileiro estava com a namorada e uma amiga no banco de trás do carro de um amigo, na madrugada de 5 de setembro, quando o motorista percebeu que estava sendo seguidos por um motociclista armado. Após "fechar" o condutor, o motociclista reapareceu, acompanhado de uma segunda moto, onde estavam outros dois homens, que dispararam oito tiros contra o carro. Apenas João foi atingido. A bala que entrou pela nuca e atingiu o cérebro.

Mesmo assim, o brasileiro chegou ao hospital acordado e lúcido, mas sem sentir o lado esquerdo do corpo. Um dreno foi colocado no cérebro para reduzir o inchaço, porém, ele também teve que ser submetido a uma cirurgia, na qual, parte do crânio removido. No momento, o brasileiro está em como induzido e já enfrentou uma pneumonia e outras infecções.

Apesar de deixar a UTI na última quinta-feira, ainda está em situação crítica e corre risco de vida.

Fora a questão da saúde, a família também tem que conviver com outro problema: as despesas médicas, já que os procedimentos nos EUA são extremamente caros.

Por isso foi criada uma campanha no site GoFundMe para arrecadar US$ 50 mil para despesas emergenciais. O valor já foi quase alcançado, mas não será suficiente. O pai de João também disponibiliza a conta abaixo para receber doações vindas do Brasil: Antonio Flavio Passos Marchezani CEF - AG: 3216 (OP:001) - C/C: 1157-7 CPF: 256.532.838-94