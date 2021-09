Reprodução / CNN Brasil Manifestação na Avenida Paulista

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou nota durante a tarde desta terça-feira sobre a estimativa de público presente no ato organizado em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que discursou em um carro de som .

Segundo a pasta, cerca de 125 mil pessoas compareceram ao local. A estimativa de público é realizada a partir do uso de imagens aéreas, análise de mapas e georreferenciamento, determinando a extensão dos atos tanto na região da avenida Paulista, quanto no Anhangabaú, onde um protesto contra o presidente reuniu 15 mil participantes.

O público ficou muito abaixo do esperado pelos apoiadores do presidente. Nas últimas semanas, bolsonaristas estimulavam a comparecer aos atos, e falavam em cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas.

Ainda de acordo com a PM, até às 16h30, não foram registradas ocorrências graves. Duas pessoas foram presas por furto de celulares na região da Paulista - dez aparelhos foram recuperados. Uma pessoa ficou ferida após a queda de um drone ilegal no local, e uma outra foi flagrada com apetrechos para a confecção de um coquetel molotov. Ela foi encaminhada para o 8º DP.