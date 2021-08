Bolsonaro Bolsonaro

Até dia 7 de setembro, nenhuma medida impopular será anunciada pelo governo federal, incluindo o novo valor do patamar 2 da bandeira vermelha por parte da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, esse foi o pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro aos seus ministros, com o intuito de que nada atrapalhe as manifestações em seu apoio, marcadas para o feriado da Independência.

Segundo o colunista, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque foi um dos que recebeu o recado. Nos bastidores, era esperado que o novo valor da tarifa extra, atualmente R$ 9,49/ 100kWh, fosse divulgado até dia 31 de agosto, porém, isso não deve ocorrer.

Vale lembrar que, em consulta pública realizada em julho, dois cenários foram propostos: a manutenção do valor de R$ 9,49 ou seu aumento para R$ 11,50. Porém, diante da escassez hídrica, já é esperado um valor entre R$ 15 e R$ 20, podendo chegar a R$ 25.

O sistema de bandeiras tarifárias é uma cobrança adicional aplicada às contas de luz quando o custo de produção de energia aumenta. O valor extra é reflexo da crise hídrica que afeta os reservatórios das usinas hidrelétricas. Para preservar água, o governo acionou as usinas termelétricas, mais caras e mais poluentes.

O valor da bandeira vermelha patamar 2 já tinha sido reajustado em 52% para o mês de julho, passando de R$ 6,24 por 100 kWh para os atuais R$ 9,49.