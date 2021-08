Reproducao / BBC Afeganistão

O Pentágono confirmou que as tropas americanas começaram sua retirada do aeroporto de Cabul, no Afeganistão.

Em entrevista coletiva, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou que o departamento tem informações sobre "ameaças muito reais" e "muito dinâmicas" contra as tropas que permanecem no local, que já foi alvo de um atentado terrorista com centena de mortos, entre eles, 13 militares americanos.

O Departamento, porém, não divulgou quantos militares permanecem no local, que, no auge da operação, contava com 5.800 soldados americanos.

Vale lembrar que os EUA retaliaram, na sexta-feira, o grupo acusado do atentando, matando dois membros de alto escalão e ferindo um terceiro . O ataque foi feito com drones.