Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag Brasil Alexandre de Moraes

Dez ex-ministros da Justiça dos governos Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Lula (PT), Dilma Roussef (PT) e Michel Temer (MDB)assinaram um manifesto contrário ao pedido de destituição do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Segundo os magistrados, não há crime de responsabilidade nas atitudes do ministro que justifique o impeachment, além disso, criticam a "inépcia" do presidente Jair Bolsonaro.



"Eventual seguimento do processo surtirá efeitos nocivos à estabilidade democrática, de vez que indicará a prevalência de retaliação a membro de nossa Corte Suprema gerando imensa insegurança no espírito de nossa sociedade e negativa repercussão internacional da imagem do Brasil", diz o documento.

Assinam o texto Miguel Reale Jr., Jose Gregori, Aloysio Nunes, Celso Amorim, Jacques Wagner, José Eduardo Martins Cardoso, José Carlos Dias, Tarso Genro, Eugenio Aragão e Raul Jungmann. Para eles, o pedido de Bolsonaro é apenas para criar ainda mais tensão entre os poderes, e transformar Bolsonaro em "vítima" do Supremo.

A ação foi assinada por Bolsonaro enquanto presidente da República , e não como cidadão comum. O documento encaminhado por Bolsonaro foi recebido pelo chefe de gabinete do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).