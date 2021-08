O Antagonista Talibã

Mais um voo com 195 afegãos aterrissou na Itália neste sábado (21), elevando para cerca de 800 o número de refugiados evacuados por via aérea pelo país europeu desde o fim de semana passado.

O primeiro avião pousou no aeroporto de Fiumicino, nos arredores de Roma, na última segunda-feira (16), com 74 pessoas, incluindo aproximadamente 20 afegãos. O segundo chegou na quarta, com 85 afegãos, enquanto o terceiro aterrissou no dia seguinte, com 202.

Já o quarto e o quinto voos pousaram na Itália na sexta-feira (20), carregando, respectivamente, 194 e 103 afegãos.

A operação de evacuação coordenada pela Força Aérea italiana envolve 12 aeronaves e 1,5 mil militares. Os refugiados são levados de Cabul, capital do Afeganistão, para o Kuwait em aviões C-130 da Aeronáutica e depois viajam até Roma em Boeings KC-767, que têm maior capacidade.

As Forças Armadas italianas mantiveram até junho passado uma base militar em Herat, como parte da missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no país asiático.

A retirada das tropas ocidentais, no entanto, permitiu o rápido avanço do Talibã, que havia sido destituído pela invasão americana em 2001 e reconquistou o país no último fim de semana, quase sem enfrentar resistência.