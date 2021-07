Reprodução: Observador O presidente da França, Emmanuel Macron

A França entra em alerta para sinal de ameaça de possíveis terroristas . Um novo vídeo da Al Qaeda, organização terrorista, foi divulgado e conteúdo ameaça a nação francesa.

Imagens e vídeos publicados no dia 15 de julho falram sobre “condenar a blasfêmia encarnada pelas caricaturas de Maomé”. O ministro francês do Interior do país pediu para que aumentassem a vigilância neste verão.

Em vídeo, a organização menciona várias vezes os nomes do presidente Emmanuel Macron e do ministro do Interior, Gérald Darmamin.

Governo francês alertou em boletim às prefeituras, “alto risco de atos contra a França por indivíduos radicalizados”.

O prénuncio da Al-Qaeda é feito próximo ao julgamento ligado aos ataques em Paris em novembro de 2015. Nessas série de atentados, houveram 137 vítimas, entre eles sete terroristas.

Agendado para o dia 8 de setembro, 20 pessoas vão a julgamento por conta dos ataques em novembro de 2015.

