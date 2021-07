Reprodução Câmera de segurança flagrou o momento do furto

Um homem, ainda não identificado, furtou a roupa de uma cadela em Sorocaba , no interior de São Paulo. A ação foi filmada por câmera de segurança de uma residência.

Na imagem, é possível ver o suspeito tirando a vestimenta da cadela e fugindo em seguida. O muro da garagem é baixo, o que, segunda a Polícia Civil , facilitou a ação.

Veja o momento do crime

SERIO CARA? ROUBARAM UM CACHORRO QUE ISSO pic.twitter.com/w7Q0Yo2vts — isa (@isaatek) July 3, 2021

Ao G1 , a dona da casa disse que estava fora e perguntou para o marido onde estava a roupa da cadela. O furto só foi descoberto quando olharam as imagens e ficaram assustados com o interesse do suspeito pela roupa.

A imagem se espalhou pela cidade e não demorou muito para Nina ganhar uma roupa nova. Uma veterinária, que trabalha com a dona da cadela, doou uma roupinha no mesmo dia do caso.

A Polícia Civil informou que ainda não localizou o suspeito, mas ressaltou estar investigando o caso.