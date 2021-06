Reprodução Bonecos de neve puderam ser feitos no Brasil por conta da frente fria

A semana promete ser de frio intenso em boa parte do Brasil, segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . A massa de ar polar que avança pelo Sul deve deixar as temperaturas abaixo de zero em uma ampla área entre o norte do Rio Grande do Sul, meio-oeste e planalto sul de Santa Catarina e o sul do Paraná. Há possibilidade de novas ocorrências de neve na região , como verificado na última segunda-feira (28).

Ao longo de toda a semana, segundo o Inmet, as condições atmosféricas propícias para a formação de geada , de moderada a forte, devem persistir na região Sul e no Mato Grosso do Sul, podendo se estender para São Paulo e Minas Gerais.

Na Região Norte, as temperaturas poderão ficar abaixo de 15 graus Celsius no Acre, oeste de Rondônia e sul do Amazonas nas manhãs dos dias 30 de junho e 1º de julho. Além dessas áreas, o frio também poderá avançar até o noroeste do Amazonas, informa o instituto.