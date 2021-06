Divulgação Desabamento

As operações de busca por sobreviventes do desabamento de um prédio em Miami, nos EUA, entraram neste sábado em seu terceiro dia, com um balanço de quatro mortos e 159 desaparecidos. Enquanto isso, as autoridades investigam o que pode ter ocorrido e apontam, segundo o New York Times, que, em 2018, o laudo de um engenheiro apontou falhas na estrutura do condomínio Champlain Towers South.

De acordo com as informações, o consultor encontrou evidências de “grandes danos estruturais” na laje de concreto abaixo do deck da piscina e “abundantes” rachaduras e desmoronamento das colunas, vigas e paredes do estacionamento sob o prédio de 12 andares. O relatório também identificou a entrada de água pelas janelas e portas das varandas, e o concreto de muitas sacadas se deteriorando.

O engenheiro em questão teria sido contratado para ajudar a formular um projeto de reforma multimilionário, mas que ainda não havia começado.

“Embora alguns desses danos sejam pequenos, a maior parte da deterioração do concreto precisa ser reparada em tempo hábil”, escreveu Frank Morabito em seu relatório em outubro de 2018. O engenheiro não deu nenhuma indicação de que a estrutura estava em risco de desabamento, mas observou que os reparos necessários seriam destinados a “manter a integridade estrutural” do edifício e de suas 136 unidades.

A causa do desabamento ainda é desconhecida. Porém, imagens capturadas por uma câmera de segurança nas proximidades mostraram um lado inteiro do prédio desmoronando em duas seções, uma após a outra. Especialistas afirmam que a avaliação de possíveis cenários de falha pode levar meses.

O edifício faz parte do condomínio Champlain Towers South, que terminou de ser construído em 1981, tem mais de 100 apartamentos e está localizado na Avenida Collins enterrados nos escombros.