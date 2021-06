Reprodução Manifestação contra Bolsonaro em Brasília

Alvo de protestos neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) esteve na manhã de hoje em uma base da Marinha do Brasil , no Rio de Janeiro , para uma cerimônia de entrega de espadins (uma honraria militar) a 177 aspirantes da turma Almirante Bosisio, da Escola Naval .



O deputado federal Helio Lopes publicou um vídeo no Twitter em que é possível ver o presidente Bolsonaro durante uma marcha de militares. "É muito emocionante ver jovens brasileiros jurando à Bandeira. Esses valores estão no coração da maioria dos brasileiros e não podem se perder. Brasil acima de tudo!", escreveu o deputado.

É muito emocionante ver jovens brasileiros jurando à Bandeira.

Esses valores estão no coração da maioria dos brasileiros e não podem se perder.

👉🏿 Brasil acima de tudo! 🙏🏿🇧🇷 pic.twitter.com/ML0gJ0rC7L — Helio Lopes (@depheliolopes) June 19, 2021

Na manhã hoje, milhares de pessoas se reuniram em protestos contra o presidente, pedindo o impeachment de Bolsonaro, cobrando a vacinação da população e medidas para conter os impactos da crise provocada pelo coronavírus.

As manifestações ocorrem nas capitais do Rio de Janeiro, Recife, São Luís, Goiânia, Belém, Teresina e João Pessoa, além de Brasília, entre outras cidades, de acordo com a organização. A expectativa é de 1 milhão de pessoas nas ruas pelo país.