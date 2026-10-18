Reprodução YouTube Lula e Flávio no debate da Band

O presidente L uiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) protagonizaram novos embates durante o segundo bloco do debate presidencial da Band, neste domingo (18). Os candidatos discutiram o futuro do Sistema Único de Saúde (SUS), o tratamento dado a pessoas presas e a possibilidade de concessão de indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Enquanto Flávio questionou a posição do adversário sobre os direitos de pessoas condenadas por crimes, como a "saidinha", Lula direcionou suas críticas ao debate sobre um eventual perdão ao pai do senador.

A saúde pública também entrou no centro da discussão quando Flávio Bolsonaro defendeu que o Sistema Único de Saúde ofereça um padrão de atendimento semelhante ao do Hospital Israelita Albert Einstein, referência privada na área médica.

Lula reagiu à comparação e questionou se o adversário pretendia privatizar o SUS. A provocação levou a discussão para o papel do Estado na oferta de serviços de saúde e para as diferenças entre o sistema público e os hospitais privados.

O presidente usou o tema para cobrar esclarecimentos sobre a proposta do senador e questionar como a ideia seria aplicada à rede pública.

Flávio questiona direitos de presos e critica indulto natalino

Flávio Bolsonaro questionou Lula sobre os direitos de pessoas presas e criticou a concessão de indulto natalino, benefício que pode extinguir a pena de determinados condenados, desde que atendidos os critérios legais.

Lula defendeu a possibilidade de recuperação de pessoas condenadas e afirmou que o benefício não deve alcançar autores de crimes graves, como estupro e violência contra a mulher.

“Acho que as pessoas têm que se recuperar mesmo”, declarou o presidente.

Na sequência, Lula afirmou: “Aquele que cometeu crime, praticou estupro, violência contra a mulher, não sai”, ao explicar sua posição sobre o indulto.

Lula cita Jair Bolsonaro e provoca adversário sobre indulto

O confronto ficou mais acirrado quando Lula associou a discussão sobre o indulto a um possível benefício ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao empresário Daniel Vorcaro.

O petista acusou Flávio de poder conceder o benefício ao próprio pai caso chegue à Presidência. A fala levou o debate para o campo político e levantou questionamentos sobre como o

O debate

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) participam do debate da Band neste domingo, às 20h. O encontro será o primeiro confronto direto entre os candidatos na campanha presidencial.

O debate terá três blocos, com perguntas dos apresentadores e confrontos diretos entre os presidenciáveis. No primeiro, os candidatos terão 30 minutos para debater livremente. Nos seguintes, farão perguntas um ao outro, encerrando o encontro com as considerações finais.

A transmissão será feita pela Band, pelo Estadão, pela Jovem Pan, pela TV Gazeta e pela TV Cultura. O último debate previsto para a campanha será realizado pela Globo, em 23 de outubro.

O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para 25 de outubro, nas disputas para presidente da República e governadores, caso necessário.