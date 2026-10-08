Reprodução Leandro e Celina (DF)

A governadora do Distrito Federal (DF), Celina Leão (PP), aparece na frente de Leandro Grass (PT) na primeira pesquisa Datafolha para o segundo turno da eleição para o Governo do Distrito Federal. Ela tem 55% das intenções de voto, contra 37% de Grass.

O segundo turno será realizado em 25 de outubro. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (08) e mostra ainda que 5% dos entrevistados pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 3% estão indecisos.

Quando são considerados apenas os votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos, Celina Leão chega a 60%, enquanto Leandro Grass tem 40%.

No primeiro turno, Celina terminou na liderança com 49,93% dos votos válidos, enquanto Grass recebeu 34,47%. A governadora ficou a apenas 0,07 ponto percentual dos 50% necessários para vencer a eleição sem uma segunda votação.

A pesquisa também mostra como os eleitores de Paula Belmonte (PSDB), que terminou o primeiro turno em terceiro lugar, estão se posicionando para a segunda etapa.

Entre esse grupo, 60% afirmam que votarão em Celina, enquanto 29% preferem Grass. Outros 11% dizem que votarão em branco ou nulo.

Paula Belmonte recebeu 8,51% dos votos válidos no primeiro turno e declarou neutralidade no segundo turno.

Eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro

O levantamento também separou as intenções de voto de acordo com a preferência dos entrevistados para a Presidência da República.

Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), 87% afirmam que votarão em Celina Leão, enquanto 8% escolherão Leandro Grass. Outros 3% pretendem votar em branco ou nulo e 1% não respondeu.

Já entre os eleitores de Lula (PT), 73% dizem que votarão em Grass e 21% em Celina. Brancos e nulos somam 3%, e outros 3% não opinaram.

O Datafolha ouviu eleitores do Distrito Federal para o primeiro levantamento do segundo turno. A pesquisa foi contratada pela Globo e pela Folha de S.Paulo.

No levantamento, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A votação que definirá o próximo governador do Distrito Federal acontece em 25 de outubro.