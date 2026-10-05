Lula Marques/Agência PT Lula larga em desvantagem em MG noi 2º turno, mas conta com lideranças femininas para reverter o jogo

A distribuição dos votos para presidente Brasil afora é uma grande mancha azul no Sul, Sudeste, Centro Oeste e parte do Norte e outra vermelha do Nordeste em diante.

Neste mapa chama a atenção os pontos vermelhos (ou azuis) isolados em macroregiões dominadas pelas cores rivais.

Uma dessas manchas é Juiz de Fora, município com quase 600 mil habitantes do interior de Minas onde Lula (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) de lavada.

Isso em um estado que deu a Cleitinho Azevedo (Republicanos) um mandato de governador logo no primeiro turno e a Nikolas Ferreira (PL) a votação mais expressiva entre os candidatos a deputado.

Juiz de Fora é lembrada nos livros escolares como ponto de partida de dois momentos históricos. De lá partiram as tropas do general Olympio Mourão Filho em 31 de março de 1964 em direção ao Rio de Janeiro para iniciar o movimento golpista que durou 21 anos.

E foi lá que Jair Bolsonaro sofreu um atentado a faca durante a campanha de 2018. O golpe mudou os rumos das eleições daquele ano.

O município hoje é administrado por Margarida Salomão (PT), escritora, professora e ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos orgulhos locais.

Em 2020 ela se tornou a primeira mulher a se eleger prefeita em quase dois séculos. Quatro anos depois, foi reeleita com 53% dos votos e alto índice de aprovação (78,4% aprovavam o atendimento na saúde no município em 2024, por exemplo, segundo uma pesquisa MDA).

Tais índices transformaram o município em um enclave petista na atual disputa. Por lá Lula teve 49,58% dos votos e Flávio, 41,53%.

O senador levou a melhor no total de votos de um estado que costuma definir a sorte dos candidatos na disputa nacional. Historicamente, quem leva Minas, leva o restante do país. Entre os mineiros, o candidato do PL teve 48,25% dos votos e o presidente, 43,31%.

Duas lideranças femininas podem ajudar Lula a reverter a desvantagem. Margarida é uma delas. Outra é Marília Campos, ex-prefeita de Contagem que acaba de ser eleita senadora pelo PT, desbancando o favorito Carlos Viana (PSD).