Reprodução/ Flickr O senador Flávio Bolsonaro

O candidato à Presidência que diz defender a família brasileira já defendeu, como advogado, um policial militar acusado de destroçar uma família no Rio ao assassinar, a tiros de fuzil, uma menina de 5 anos.

Ana Clara Gomes Machado foi atingida na porta de casa, em 2 de fevereiro de 2021. O principal suspeito é o cabo da PM Bruno Dias Delaroli, preso em flagrante e denunciado pelo Ministério Público do estado.

O suposto assassino nunca foi julgado, graças a um recurso apresentado pela defesa do policial, que reverteu no Superior Tribunal de Justiça uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para mandar o caso a júri popular.

O autor do pedido ao STJ é o hoje candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL), que em 2024, por uma razão até hoje nebulosa, deixou os trabalhos no Senado de lado para se envolver na defesa do militar.

A história contada por Maciel virou tema do episódio 3 da série "Revelando", uma iniciativa do podcast Calma Urgente, em parceria com o ICL Notícias, a Mídia Ninja e a 342 Artes.

Com narração de Camila Pitanga, “O julgamento que nunca aconteceu” reconstitui a morte de Ana Clara e a espera da família por Justiça. A grande é lançada pela atriz logo no início: “Por que será que um senador perderia seu tempo defendendo um cabo acusado de assassinato?”

Em menos de um dia, o vídeo já tinha sido assistido por 1 milhão de pessoas só na página do Calma Urgente no YouTube.

Na reta final da campanha, o episódio ajuda a descortinar o personagem Flávio Bolsonaro: quem é, com quem anda, e o que fazia até decidir que era uma pessoa razoável para governar o país.

O vídeo ajuda a responder algumas dessas perguntas. Pode não mudar o destino da eleição. Mas é bom que as pessoas saibam.