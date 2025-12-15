Republicanos Hugo Motta (Republicanos)





Não foi exatamente uma mega manifestação, dessas de deixar a avenida Paulista, em São Paulo, e a orla de Copacabana, no Rio, sem espaço para um alfinete. Mas a mobilização de movimentos populares contra as armadilhas montadas pelo Congresso daqui até as eleições fizeram arder as orelhas dos chefes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e Davi Alcolumbre (União-AP).

O ato em frente ao Masp reuniu cerca de 14 mil pessoas. No cartão postal carioca, um pouco mais, em torno de 19 mil. Entre elas artistas do calibre de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque – trindade da MPB que desde a ditadura serve de farol e denúncia contra os ventos autoritários.

Dessa vez o risco não está nos quarteis, e sim no Parlamento, onde o espírito de corpo do centrão aceitou uma aliança forçada com a extrema-direita em nome de uma dupla salvação. Uma reduz o tempo de prisão de golpistas como Jair Bolsonaro e outra visa colocar a botina na porta das investigações da Polícia Federal sobre tenebrosas transações envolvendo emendas e negociatas entre bancos públicos e usurários privados.

Aqui e ali, a multidão já grita em coro “Fora, Hugo Motta”, que tem um tempo perdeu a capacidade de liderar com alguma pretensão ao equilíbrio a pancadaria na Câmara. O último capítulo da desmoralização foi a espera para que Carla Zambelli (PL-SP) renunciasse ao mandato de deputada e fizesse o que ele deveria ter feito muito antes: cumprir a ordem do Supremo sobre uma condenada.

O próximo é Davi Alcolumbre, que de uns dias pra cá percebeu o cheiro das investigações e decidiu apostar no tudo ou nada colocando o governo na parede.

A maior ameaça, para Lula (PT), é a reabilitação de Jair Bolsonaro no jogo político.

Uma parte do eleitorado percebeu o movimento e deixou o alerta. Já foi às ruas em setembro, contra a PEC da Bandidagem, e deixou claro, neste domingo (14), que, se precisar, fica por lá até o recuo tático dos sequestradores.

Esta não é uma disputa entre Poderes, mas entre as lideranças que hoje comandam as instituições. No caso de Motta e Alcolumbre, é bom lembrar da fila de quem tentou se entronizar por ali e virou rodapé da História.

