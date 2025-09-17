Reprodução Eduardo Bolsonaro já fez críticas ao governador Tarcísio

Eduardo Bolsonaro (PL) comunicou a aliados que sua família só aceitará uma anistia ampla e irrestrita, rejeitando a versão branda em negociação no Congresso.

Ele indicou que a medida branda, que prevê redução de pena e prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não será aceita, e que atuará para que o pai não apoie candidatos do Centrão.

Segundo lideranças partidárias, uma anistia ampla teria mais chances de avançar na Câmara, mas dificilmente seria aprovada no Senado.

Por isso, parlamentares do Centrão defendem uma versão branda, considerada viável politicamente, enquanto Eduardo e Carlos Bolsonaro (PL) observam o movimento com desconfiança.

VEJA: Como Eduardo Bolsonaro pode usar o regimento para evitar cassação



Ambos argumentam que o bloco busca apenas votos do ex-presidente e não a aprovação de medidas que beneficiem a família.

Na terça-feira (16), durante a cerimônia de anúncio como líder da Minoria na Câmara, Eduardo Bolsonaro reiterou que a prioridade é a anistia ampla. O posicionamento foi reforçado em grupos de aplicativos utilizados por aliados.

Família Bolsonaro e seus recados

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa hospital DF Star





Segundo relatos de parlamentares ao Portal iG, Eduardo e Carlos Bolsonaro afirmam que, se perceberem falta de empenho real pelo Congresso, defenderão que Jair Bolsonaro lance um candidato da própria família ou um bolsonarista alinhado, em vez de apoiar nomes do Centrão.

Paralelamente, líderes do Centrão avaliam que os filhos do ex-presidente serão votos vencidos e apostam na adesão de Bolsonaro a candidatos do bloco, como Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O Portal iG apurou que, no momento, o nome preferido por Bolsonaro é o da esposa Michele, que já manifestou interesse em disputar o Senado pelo Distrito Federal e poderia concorrer à Presidência para defender o legado político do ex-presidente, caso ele determine.