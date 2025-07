Reprodução / CNN Brasil - 17.10.2022 A radioablação por ultrassonografia, no contexto de tireoide, é um procedimento minimamente invasivo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas(Republicanos), será submetido a um procedimento de radioablação por ultrassonografia de tireoide.

O procedimento ocorrerá na tarde do próximo domingo (3), no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. A previsão é de que ele receba alta no mesmo dia.

Na segunda-feira (4), Tarcísio deverá cumprir agenda interna no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. A informação foi confirmada pela assessoria do governador.

A radioablação é um procedimento minimamente invasivo, realizado com anestesia local e sem necessidade de internação.

No contexto da tireoide, é indicado para o tratamento de nódulos benignos que causam sintomas locais como desconforto ou dificuldade para engolir.

O método utiliza energia térmica para reduzir o volume dos nódulos e é guiado por ultrassom.





Técnica da cirurgia

A técnica é considerada uma alternativa à cirurgia convencional, sendo aplicada em centros especializados como o Hospital Albert Einstein.

Não foram divulgados detalhes sobre a condição clínica do governador, mas o procedimento seguirá os protocolos usuais da técnica, conforme informado.