Matheus Pichonelli

Formado em jornalismo e ciências sociais, com passagens por Folha de S.Paulo, iG, CartaCapital, Yahoo!, Intercept Brasil e UOL e colaborações para a revista Piauí e o jornal O Globo. Também já trabalhei como assessor de imprensa do Instituto CPFL. Hoje trabalho como roteirista do ICL Notícias.